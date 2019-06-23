2019/06/24 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة السملالي

الف سؤال وسؤال...يحيرني ياعرافة ،ويشغل البال...يشقي روحي،ويتعب الحال...اطرحي اصدافك،ومدي الرمال...اقرئي طالعي،واجيبي عن السؤال...اين اختفى قدري؟اين افل الهلال...؟اقرعي الاصدافاعيدي تحريك الرمال...قولي لي اخبريني،الى اين شد الرحال...؟قبل عام كان معيواليوم تعذر الوصالبالله عليك ياعرافةياقارئة الطالع والفالاقرئي همس الصدفواقرئي حروف الرمالاسأليها اين اعثر على،من فراقه وبعده طال؟اسأليها عن اخبارهوعن صحته والحالاهو بخير وسلام..،ام اقعده خطب وبال؟حلمت به مهموما نكدا،فهل هذا حق ام محال؟ومر من امامي متجاهلاوتاه مني بين التلال...بحثت عليه كثيرا ،لكن لم اعثرعلى اثر زلالقولي يا عرافة احكي،هل هذه رؤيا ام خيال؟اسألي ياعرافة اصدافكواصري على السؤال...هل لا زال يذكر ماضينا؟ام اندثرنا وغبنا عن البال؟هل تخطر بباله ضحكاتنا؟ام نسيها ونسي الاقوال؟هل مازلت ملهمة اشعاره؟ام تبرأ مني الفكر والخيال؟اخبريه ياعرافة عن شوقيوعما آل اليه الوضع والحالأخبريه أن النوم هجرني،مد غاب عني طيفه والظلالأخبريه أن البسمة غابت عنيوفقدت روحي والعقل زال..أخبريه أني هنا باقية في،انتظاره مهما الغياب طال...

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