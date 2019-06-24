دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

2019/06/24 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، يوم السبت، العراق وافغانستان رمزين للدول الضعيفة في المواجهة.

وقال خلفان في تغريدة بموقع تويتر ان “المتتبع لممارسات العقلية الامريكية يجد أنها تحترم القوي وتقف معه عند حدها وتضرب الضعيف وتتجاوز معه كل الحدود”.

واضاف “امامنا أمثلة، كوريا الشمالية وإيران كرمزين للقوة التي واجهتهما امريكا، والعراق وأفغانستان كرمزين للدول الضعيفة في المواجهة”، حسب قوله.

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