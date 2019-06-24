"على حس الطبل خفن يرجليه"

2019/06/24 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح الشيخلي

كل دول العالم تتفاخر وتتباهى وهي تحقق إنجازات عمرانية لشعوبها، حتى صرنا نسمع بين الحين والآخر عن دولة كالإمارات أقامت أعلى ناطحة سحاب

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