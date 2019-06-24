لماذا (خسر) ترامب (لعبة) الحرب مع إيران؟

2019/06/24 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائي

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لأنه (ترامب) ليس رجل حرب، والحرب تقوض طموحه في تجديد رئاسته.





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ولأنه يحاول الاستحواذ على كل شيء لمصلحة أميركا (وحدها) ومصلحته الشخصية،

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