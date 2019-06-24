خطوة لصالح صالح

2019/06/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

من المؤكد أن زيارة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العراق قبل أيام، لم تأتِ من باب المجاملات أو إسقاط

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