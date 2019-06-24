حـريــق الـنـفـط

2019/06/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

من المفارقات التي تقطع القلب وتحوله الى نرد بلا ارقام هو المشهد الكبير الذي نحن عليه الآن سفينة تمخر عباب الفتنة والتضبيب والتجييش

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