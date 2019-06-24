اشرف عتريس - التمكين الثقافى ومايحتاجه ذوى الاحتياجات الخاصة للتمكين ..

2019/06/24 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس يبرز مصطلح (التمكين الثقافى ) بشكل قوى وأساسى فى هذا المؤتمر بمعنى أن يكون هناك تمكين وإتاحة الفرص الحقيقية لقدرات تستحق القيادة والريادة فى مجتمع زاخر بمؤسسات ثقافية عديدة تحتاج الى تنمية .هكذا إذا خلصت النوايا وتوافرت الارادة فى تحقيق مستوى أفضل معرفيا ومعلوماتيا وسلوكيا وإبداعيا يؤكد مفهوم نهضة الشعوب بسواعدها وليست شعارات كاذبة لاتقود ولا تؤدى ولا تفيد ..لماذا نحلم بالعدل و......

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