محمد الهلالي - مِنَ العلمانية وإسْلام الحُكام إلى الإسْلام المُقاوم (قراءةٌ في تجربَة - رَواء مكة- لحَسَن أوْريد)

2019/06/24 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي هل يتعلقُ الأمر بأسفٍ أم بندمٍ أم بتوبةٍ؟ يُعرّف الأسفُ بأنه اقتناع المرء بأن الأفعال التي قام بها في ماضيه ونتائجها كان ينبغي ألا تتم.فهو يفضل لو أن تلك الأفعال الماضية تمت بكيفية أفضل.ويتسمُ الأسف كفعل نفسي، يستعيد من خلاله المرءُ أفعالَه الماضية، بوضوح في الفهم لم يتوفر لديه إبان الفعل.إن الأسف رغبة مُوجهة نحو الماضي تستهدفُ تعديله بدون طائل.فالشخص يتنصل من مسؤوليته عن أفعاله الماضية بتبرير......

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