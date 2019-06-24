الداخلية تلقي القبض على شرطي بمحافظة ذي قار بحوزته مواد مخدرة

2019/06/24 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط منتسب في الشرطة الاتحادية متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 2000 حبة مخدرة fمحافظة ذي قار .وجاءت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط منتسبين اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية بالاتجار بالحبوب المخدرة، حيث اصدر مكتب المفتش العام في ذي قار أمراً بمتابعة القضية والتحري...

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