"ليس للإنسان إلا ماسعى"

2019/06/24 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﻲ؟ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ؟

ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻲئا، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇِﻟَّﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻷﺟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ جل وعلا:

﴿ﻭَﺃَﻥْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺈِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺇِﻟَّﺎ

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