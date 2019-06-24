لاتقف مكتوف الأيدي

2019/06/24 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين يؤذوك الأشخاص

غادرهم

وحين تشعر بالملل

ابتكر فكرة جديدة

وحين تُحبط

اقرأ بشغف

المهم في هذه الحياة

ألا تقف متفرجًا مكتوف اليَدَين

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