عملية أمنية تغلق طرق إمداد داعش بين الحضر والصينية

2019/06/24 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبدت القوات المشتركة، الخلايا النائمة والمتخفية لتنظيم داعش الإرهابي، خسائر فادحة بالأرواح والأوكار، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته (المدى): “نفذ أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية، وبإسناد من طيران الجيش العراقي، وطيران التحالف الدولي، عمليات نوعية استمرت ليومين منذ الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية جنوبي منطقة الحضر وصولاً إلى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل مركز نينوى، شمال بغداد”.

وكشفت الخلية عن عمليات إنزال متعددة جرت مع تعقب وتفتيش دقيق وفقاً لقواعد اشتباك العمليات الخاصة.



وأفادت الخلية بأن العملية أسفرت عن تدمير 10 أنفاق وكهوف، وقتل إرهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي.

وأكملت: كما تم قطع وتدمير طريق الإمداد للإرهابيين بين قضاء الحضر ومنطقة الصينية، والمناطق المحيطة بهما.



ونوّهت الخلية بأن طيران التحالف نفذ 8 ضربات جوية على أهداف منتخبة ضمن منطقة الواجب الذي تكلل بالنجاح.



في سياق آخر، اعتقلت الأجهزة الأمنية، يوم أمس الأحد، مجموعة من عناصر داعش الإرهابي، يعملون في قاطع عسكري، بمحافظة صلاح الدين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن “قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود ومتابعة ميدانية، ألقت القبض على ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي في مدينة سامراء جنوبي صلاح الدين”.



وأكدت الخلية أن “العناصر الإرهابية، مطلوبون بقضايا إرهابية، وقد اعترفوا من خلال التحقيق معهم من قبل مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بأنهم يعملون في ما يسمى عسكري قاطع سامراء”.

ونوّهت خلية الإعلام الأمني بأن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً، بحق الإرهابيين الثلاثة.

وتعتبر مدينة سامراء، التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتبعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، من المدن التاريخية والمقدسة في البلاد.



وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة “داعش” الإرهابي، في العاشر من كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.



وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارّين مجدداً.



وتعلن خلية الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا “داعش” الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

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