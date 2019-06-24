في مقابلة لمدير الاستخبارات الامريكية:نحن من قتلنا صدام ونقيم الحرب الان مع ايران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/24 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات العسكرية (DIA) ) الفريق روبرت آشلي جونيور ، في أول مقابلة تلفزيونية لقناة فوكس نيوز الان من المرجح أن تكون إيران في “نقطة انعطاف” ، ويبدو أن الهجمات الأخيرة على الناقلات وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية جزء من محاولة لتغيير “الوضع الراهن” ، كما أوضح المخرج ، أنا أقول إنهم ربما وصلوا...

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