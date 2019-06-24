بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

2019/06/24 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت عن أمله أن لا تندلع حرب بين الطرفين، مؤكداً أن موقف الإقليم هو التضامن الكامل مع موقف بغداد.

وأضاف بارزاني أن سياسة حكومة الإقليم هي عدم إلحاق أي ضرر بالبلدان المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وشدد أنه في حال نشوب حرب فإنهم سيعملون على حماية كل مناطق العراق بما فيها الإقليم.

وحول تواجد حزب العمال الكوردستاني في مناطق سنجار، ومخمور، والمناطق الحدودية مع تركيا، أشار بارزاني إلى أن العمليات العسكرية في مناطق الإقليم سببها الأساسي تواجد الحزب.

وأكد أنهم يعارضون مبدئياً شن هجمات على البلدان المجاورة وفي مقدمتها تركيا إنطلاقاً من الأراضي العراقية.

ولفت إلى أن تركيا قدمت المساعدة للإقليم في أصعب الظروف التي مر بها، وتم تحقيق مكاسب كبيرة بين تركيا والإقليم.

وشدد بالقول “نعارض بشكل قاطع قيام الحزب أو أي منظمة أخرى بخلق مشاكل مع جيراننا”.

وكشف أن حزب العمال تسبب في تهجير سكان أكثر من 500 قرية في الإقليم، مؤكداً أن ذلك خلق مشاكل كبيرة.

وبيّن أن الإقليم يريد تأسيس علاقات جيدة ووثيقة مع جيران العراق.

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