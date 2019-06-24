2019/06/24 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق ياسين طاهر الياسري المرشح لوزارة الداخلية وهو احد الاسماء الاربعة التي ستكمل كابينة عبد المهدي، فما هي السيرة الذاتية له....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: من هو ’الياسري’ المرشح لوزارة الداخلية في العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: من هو ’الياسري’ المرشح لوزارة الداخلية في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).