اللجنة الأولمبية الدولية تفتتح مقرها الجديد

2019/06/24 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأولمبية الدولية تفتتح مقرها الجديدلوزان (سويسرا) – افتتحت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا مقرّها الجديد في مدينة لوزان السويسرية، وذلك بالتزامن مع احتفال اللجنة بمرور 125 عاما على تأسيسها.وشهدت لوزان احتفال اللجنة بمقرها الجديد “البيت الأولمبي” الذي تكلّف تشييده نحو 129 مليون يورو، والذي يقع على بحيرة جنيف.وتزامن افتتاح المقرّ الجديد مع الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس اللجنة في 23 يونيو 1894 على يد بيير دي كوبرتين.ووصف توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية دي كوبرتين برجل لديه رؤية عظيمة في الاحتفال، وأضاف “بعد مرور 125 عاما، يستمر حلمه.في هذا الإنجاز الهام، يمكننا أن نكون فخورين بأن نحمل إرثه في المستقبل”.فاز البيت الأولمبي، الموفر للطاقة، بجوائز الاستدامة، فبغض النظر عن استخدام الألواح الشمسية، يتم اعتماد تكنولوجيا حديثة في المراحيض، كما يوجد 135 مكانا لركن الدراجات، و40 مكانا لشحن السيارات الكهربائية، وتم زرع 100 شجرة وأعيد استخدام 95 في المئة من أنقاض المقر السابق في الموقع.وسيجلب البيت الأولمبي 500 شخص من العاملين باللجنة الأولمبية الدولي في مقر واحد بعدما كانوا يتواجدون في أربعة أماكن بلوزان.وقال باخ “عندما شرعنا في هذا المشروع لبناء منزل جديد، أردناه أن يكون أكثر من مبنى للعاملين.بالطبع، أردنا جلب الجميع سويا، العائلة الأولمبية، وكل العاملين باللجنة الاولمبية الدولية، تحت سقف واحد.بهذا المعنى، البيت الأولمبي تعبير عن وحدتنا”.وأضاف “في الوقت نفسه، أردنا أن يضم البيت الأولمبي عناصر الاستدامة والمصداقية والشباب، وهي الركائز الثلاث نفسها التي تكون الأجندة الأولمبية 2020.المبنى يعكس العناصر الثلاثة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى مهمتنا”.وكان من بين الضيوف الرئيس السويسري أولي ماورر والأبطال الأولمبيين السابقين والحاليين، أسطورة البياثلون النرويجي أولي إينار بيورندالين والمتزلجة السلوفينية تينا ميز والمتزلجة كي يون آه، بالإضافة إلى يسرا مارديني ويوناس كيندي من فريق اللاجئين الذي شارك في أولمبياد 2016.

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