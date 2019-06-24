عمر عمور - راهنية العقلانية في المقاولة الحديثة

2019/06/24 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_عمور ظل فكر ماكس فيبر محط اهتمام الباحثين في مجالات عدة، نظرا لتنوع اسهامات هذا الباحث الألماني بين الاقتصاد والسياسة والدين وعلم الاجتماع، حيث عكف على دراسة " الديناميات التاريخية للمجتمعات، موليا أهمية كبرى لعوامل عدة من قبيل الاعتقادات الدينية، ومن خلال رفض المنظور التطوري الساذج "①-;- بتعبير لوران فلوري، كما كرس فيبر الكثير من أعماله في البحث عن خصوصية التاريخ الغربي وصناعة الإنسان النموذج الذي ......

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