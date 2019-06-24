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شاهد بالفيديو.. اصحاب العقود في شرطة نفط البصرة يتظاهرون تحت اشعة الشمس الحارقة امام مديرية نفط البصرة


شاهد بالفيديو.. اصحاب العقود في شرطة نفط البصرة يتظاهرون تحت اشعة الشمس الحارقة امام مديرية نفط البصرة
2019/06/24 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ov_alZLuPC4

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