2019/06/24 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).