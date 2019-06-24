2019/06/24 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال في معقل أردوغان..لماذا فاز إمام أوغلو؟ بعد الفوز المدوي لمرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، بات الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه أمام مفترق طرق بعد "رسالة قاسية" وجهها الناخب التركي للجميع.وأظهرت نتائج انتخابات فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.وجاءت النتائج الأولية التي نشرت بحصول مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، على نسبة 53.69 بالمئة من الأصوات مقابل 45.4 بالمئة لبن علي يلدريم، بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات.ويرى مراقبون أن انتخابات إسطنبول لم تكن مجرد انتخابات بلدية بل أيضا كانت امتحانا لشعبية أردوغان وحزبه في وقت تواجه فيه تركيا صعوبات اقتصادية كبيرة، في حين لم يتردد أردوغان نفسه بالقول: "من يفز في إسطنبول يفز بتركيا".ومع فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، التي يعيش فيها حوالى 16 مليون نسمة، يفرض مرشح المعارضة نفسه بالفعل على الساحة السياسية، في وقت يعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم بنسبة تصل إلى 21 بالمئة، من جراء سياسات أردوغان.

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