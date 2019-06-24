2019/06/24 | 07:37

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«موقع كلمة» ينشر السير الذاتية لمرشحي وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل

بغداد -

كلمة

حصل موقع كلمة الإخباري على نسخ مصورة من السير الذاتية

للشخصيات التي ستشغل الوزارات الشاغرة.

وبحسب الوثائق، فالمرشحون هم ياسين الياسري لوزارة الداخلية ونجاح

العادلي لوزارة الدفاع، وسفانه الحمداني لوزارة التربية وفاروق

الشواني لوزارة العدل.

فيما يلي السير الذاتية للمرشحين:

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