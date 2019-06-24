اندلاع حريق داخل بستان في كركوك

2019/06/24 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

تمكنت فرق الدفاع المدني في كركوك، يوم الاثنين، اخماد حريق

اندلع داخل بستان في ناحية تازة بكركوك شمال العراق.

وذكرت المديرية، في بيان انه "تمكنت الفرق من اخماد حادث حريق اندلع

في أشجار متنوعة وحشائش وادغال داخل بستان في ناحية تازة".

واضاف "حيث تم إخماد النيران من قبل مفارزنا بعد تطويقها من عدة

محاور وتحجيمها والحيولة دون توسعها وانتشارها الى باقي أشجار

البستان والبساتين المجاورة الاخرى بكل همه وبوقت قياسي قصير".

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