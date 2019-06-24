سائرون يحذر من اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان اذا لم ..

2019/06/24 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من دخول المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان من قبل الجماهير في حال لم يتم حسم الكابينة...

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