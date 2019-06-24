عبد المهدي يقذف بكرة نار مرشحيه الى البرلمان : رسالة واتس اب تغضب الحكيم والصدر

2019/06/24 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : موسع انشغلت الطبقة السياسية العراقية خلال الساعات الأخيرة بالترشيحات و الجدل و الترجيحات المتعلقة باستكمال كابينة حكومة عادل عبد المهدي وسط صراعات كتلوية محلية بينية , وتهافت بين متحدثين و نواب يميلون الى طرف دون عينه في ائتلاف واحد من اجل ضمان الدفع بمرشح دون اخر ..عبد المهدي يرسل للكتل مرشحهيم […]

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