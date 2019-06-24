الصحة العالمية تبدي التزامها بدعم العراق

2019/06/24 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، التزامها بدعم العراق لحصول الأطفال على جميع اللقاحات اللازمة والآمنة والضرورية للتمتع بحياة صحية.

وقالت المنظمة في بيان لها انه “على مدى عدة عقود، حرصت منظمة الصحة العالمية على دعم الحكومة العراقية في عدة مجالات صحية، وتمنيع الأطفال من خلال اللقاحات الروتينية وأيام التمنيع التكميلية التي تستهدف الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل شلل الأطفال والحصبة وغيرها”.

وأضاف البيان “ساهم هذا الدعم في إعلان العراق دولة خالية من شلل الأطفال في عام 2015، وهو إنجاز ينبغي الحفاظ عليه، وتلتزم منظمة الصحة العالمية بضمان بقاء هذا الوضع كما هو والمحافظة على هذا المنجز”.

وقال الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل “تشكل صحة الأطفال أولوية قصوى بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وشركائها.



في كانون الثاني 2016، اتخذت وزارة الصحة العراقية بمفردها قراراً يقضي بالتحول من استخدام اللقاحات خماسية التكافؤ إلى اللقاحات سداسية التكافؤ.



ومع ذلك، قررت الوزارة العودة إلى استخدام اللقاحات خماسية التكافؤ بعد إجراء مراجعات داخلية وتحليلات فنية واستناداً إلى اعتبارات تتعلق بالفعالية والتكلفة، وهو قرار ترحب به منظمة الصحة العالمية.”

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