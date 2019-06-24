2019/06/24 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها دانت دولة الإمارات بشدة، الاثنين، الهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلا جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأكد البيان أن "أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

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