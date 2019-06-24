2019/06/24 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت رابطة آفاق بغداد في المركز الثقافي البغدادي (جلسة تراثية ثقافية عراقية بغدادية) في قاعة شناشيل.و تضمنت الكثير من الفعاليات الاجتماعية والفنية والتراثية .ادار الجلسة الباحث التراث نبيل الحسيناوي

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