2019/06/24 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن دار افكار للدراسات والنشر في سوريا ودار الفنون والاداب في العراق كتاب مسرحي للدكتور"حميد صابر"بعنوان"الجمهور بين المواجهة والمجابهة"وعنوان فرعي تاريخ العلاقة بين الجمهور والمسرح.يقع في 115 صفحة من القطع المتوسط.ويتناول مشكلة مهمة في المسرح ليس في العراق حسب بل في الوطن العربي عموما.

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