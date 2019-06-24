العراق: تيار الحكمة ينسحب من تحالف الاصلاح والاعمار

2019/06/24 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن تيار الحكمة في العراق اسعد المرشدي، عن انسحاب التيار من تحالف الاصلاح والاعمار عقب انسحاب زعيمه السيد عمار الحكيم من رئاسة التحالف، مش...

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