2019/06/24 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : البصرة – مدونون نشب نزاع عشائري في ناحية الدير بقرية النصر بين عشيرتي الشغانبة والمحيات استمر نحو 4ساعات .ونقل مدونون وسكان المنطقة على حسابات سوشيال ميديا صورا اظهرت إصابة العشرات من بينهم شرطي في مركز شرطة الدير في المحافظة . انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور – ليلة عشائرية دامية جديدة في البصرة : الشغانبة والمحيات معركة 4 ساعات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور – ليلة عشائرية دامية جديدة في البصرة : الشغانبة والمحيات معركة 4 ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).