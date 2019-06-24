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بالصور – ليلة عشائرية دامية جديدة في البصرة : الشغانبة والمحيات معركة 4 ساعات


بالصور – ليلة عشائرية دامية جديدة في البصرة : الشغانبة والمحيات معركة 4 ساعات
2019/06/24 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : البصرة – مدونون نشب نزاع عشائري في ناحية الدير بقرية النصر بين عشيرتي الشغانبة والمحيات استمر نحو 4ساعات .

ونقل مدونون وسكان المنطقة على حسابات سوشيال ميديا صورا اظهرت إصابة العشرات من بينهم شرطي في مركز شرطة الدير في المحافظة  .  انتهى  

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