اعادة المفسوخة عقودهم : فقرة قد تطيح بها مناوشات جلسة برلمانية نارية

2019/06/24 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ينتظر الاف من الموظفين و المفسوخة عقودهم من الحكومة العراقية في وزارتي الدفاع والداخلية التصويت الذي يفترض فيه اعادتهم الى خدمتهم بحسب ما تضمنه جدول جلسة مجلس النواب العراق ..وقالت مصادر نيابية ان جلسة اليوم جلسة صعبة و قد تشهد انسحابات غير متوقعة خصوصا من كتلة سائرون قد تعيق تقديم الموضوع […]

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