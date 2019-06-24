2019/06/24 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية اليوم الاثنين.وأكدت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا في بحر باندا ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي إنه “من غير المتوقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).