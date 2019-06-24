محافظ بغداد يعلن موافقة المالية على صرف أجور المحاضرين بالمجان لتربية الكرخ الثانية والثالثة

2019/06/24 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحيأعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، عن موافقة وزارة المالية على صرف أجور المحاضرين بالمجان لمديريتي تربية الكرخ الثانية والثالثة.وقال المحافظ ، ان «موافقة وزارة المالية جاءت بناء على رفعنا كتاب رسمي تضمن جميع اسماء المحاضرين المجان في جميع مديريات تربية بغداد الستة»، مؤكدا ان «أجور المحاضرين لبقية المديريات ستصرف تباعا».واضاف المحافظ «اننا حريصون على ضمان جميع حقوقهم تقديرا لما قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية .إلى ذلك، أعلن معاون محافظ بغداد لشوؤن الخدمات صبار المساري، الشروع ببناء واعمار 160 بناية مدرسية وتأهيل 600 اخرى.وقال المساري خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى محافظة بغداد عقب اجتماع ترأسه المحافظ فلاح الجزائري، إن «حملة خدمة بغداد شرف لنا التربوية تتضمن بناء 160 مدرسة بواقع 12 _ 18 صفّاً، وستتوزع في مناطق المركز والأطراف بهدف فك ازدواج الدوام الثنائي والثلاثي».واضاف، انه»سيتم استئناف العمل بكل المشاريع المدرسية المتوقفة نتيجة الأزمة المالية والبالغ عددها 40 مشروعا»، لافتا الى ان «محافظة بغداد أنجزت 10 مدارس من المشاريع المتوقفة، وسيتم الاعلان عن انجاز البقية خلال الايام المقبلة».وكشف المساري عن «انطلاق حملة لترميم وتأهيل كبرى ستشمل 600 مدرسة وتتضمن تنفيذ اعمال التسطيح والاسيجة والصحيات والكهربائيات وغيرها»، مشيرا الى ان «هذه العملية ستتركز على المدراس الواقعة في اطراف العاصمة».وتابع المساري ان «محافظة بغداد شكلت غرفة عمليات طارئة لمتابعة سير وانتظام الامتحانات العامة للصفوف المنتهية برئاسة المعنيين بالشأن التربوي وبالاشتراك مع دائرتي صحة الكرخ والرصافة، الى جانب شرطة بغداد ومديرية النجدة والأمن الوطني والكهرباء لمعالجة الحالات الطارئة خلال العملية الامتحانية».وفيما يتعلق بملف التعيينات على ملاك التربية اوضح المساري، ان «محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً لاسيما شريحة المحاضرين المجانيين، وقد تمكن المحافظ بعد متابعات حثيثة اسفرت عن صدور كتاب من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بتوجيه وزارة المالية لإضافة 30 نقطة مفاضلة لتعيين المحاضرين، وبواقع 10 نقاط لكل امر اداري، وكان هذا هو السبب الرئيسي لتأخر الفرز الالكتروني.

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