بشار رسن: اخفاقات المنتخب تمنع الإحتراف باوروبا وكاتانيتش يعاني

2019/06/24 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةقال لاعب المنتخب العراقي والمحترف في الدوري الايراني بشار رسن، ان «اخفاقات المنتخب الوطني تمنع اللاعبين من الاحتراف في الأندية الاوروبية».وقال رسن ان «مدرب المنتخب ستريشكو كاتانيتش يعاني من عدم التزام اللاعبين باوقات النوم اثناء المعسكرات التدريبية» مشيرا الى ان «بطولة غرب آسيا لن تضيف شيئا للمنتخب الوطني».وأكد ان «الكادر التدريبي للمنتخب الوطني اصبح لديه وقت كافي لمعرفة قدرات اللاعبين ولا نكتفي بودية تونس فقط وهنالك لاعبين يتغيبون بدون عذر رسمي عن الحضور للعب بالمنتخب الوطني في البطولات وهذا يؤثر على المنتخب نفسه».ولفت رسن الى رغبته بالاستمرار مع نادي برسبوليس الايراني وليس لدي عروض أخرى من الاندية» مشيراً الى «حب الجمهور الايراني سبب لي بعض المشاكل وانا اطلب النادي مبالغ مالية من قيمة العقد القديم».واضاف «بدأت تمارين خفيفة واصابتي افضل» لافتا الى «مرحلة التأهيل لمدة 25 يوما للعودة الى الملعب واصابتي قديمة منذ ان كنت في القوة الجوية»، مبينا ان «تجربته الاحترافية جيدة ودوري الايراني منظم».وبين رسن ان «الاستمرار في الدوري الايراني يمنحك اللعب بالمنتخب الوطني»، مشيرا الى ان «في ايران يوجد نظام ومطعم خاص ونتمرن منذ الصباح باوقات منظمة عكس الدوري العراقي».واضاف «الدوري العراقي يملك نجوما ولاعبين جيدين ولدينا مواهب كبيرة» مؤكداً «الإنتقال من مستوى الملاعب التي باتت جيدة وكثيرة في العراق».

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