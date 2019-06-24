أبطال العراق في الحساب الذهني

2019/06/24 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أبطال العراق إنجازاً كبيراً في المسابقة الدولية للحساب الذهني السريع تركيا-انطاليا 2019 وقد نال لقب Super Champion للمستوى المتوسط البطل العراقي محمد حسن يوسف التميمي ونال لقب Champion للمستوى المتوسط: حسين علاء جمعة فئة A محمد علي كريم فئة B المركز الأول للمستوى المتوسط: ١.مؤيد فيصل وليد ٢.سما زيادرافع ٣.ابراهيم قيس …

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