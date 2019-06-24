الباوي: الاوساط الشعبية بدأت بالتذمر من تزايد التواجد الاميركي في العراق

2019/06/24 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المحلل السياسي حازم الباوي،الاثنين، عن تزايد التذمر الشعبي جراء سياسية الحكومة في ابقاء القوات الاميركية في العراق، مشيرا الى ان عدم الكشف عن تفاصيل التواجد الاميركي يثير الخشية من مخطط استعماري جديد.وقال الباوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “سكوت الحكومة عن التواجد الاميركي وعدم الافصاح عن طبيعة القواع العسكرية ومهامها اثار سخط شعبي […]

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