نائب عن سائرون: موقفنا مازال ثابتاً من ترشيح الفياض للداخلية

2019/06/24 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاثنين، ان تحالفه مازال ثابتاً على موقفه بشأن ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، موضحاً ان الاسماء المعلنة في وسائل الاعلام لايمكن الاخذ بها.وقال عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موقف تحالف سائرون والكثير من الكتل اضافة الى رأي المرجعية كان واضحا منذ البداية وهو التشديد […]

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