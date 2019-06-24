2019/06/24 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات مشددة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو العراق.. القوة الجوية يتغلب على الزوراء بهدف وأحد نجومه يصاب بحجر ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلاسيكو العراق.. القوة الجوية يتغلب على الزوراء بهدف وأحد نجومه يصاب بحجر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).