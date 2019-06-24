اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديداً

2019/06/24 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات ”كبرى“ على طهران.وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 […]

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