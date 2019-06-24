2019/06/24 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطلبت شركة “أبل” الأميركية من بعض عملائها، وبشكل عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر “ماكبوك برو” وإعادتها إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسببها في إشعال حرائق.

وقالت الشركة الأميركية مؤخرا، إن عددا من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشاكل في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة.

وأوضحت “أبل” أن كل من يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على زبائنها استبدالا مجانيا للبطارية، من أجل تلافي المشكلة.

وقالت الشركة في بيان، إن “سلامة العملاء دائما على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجانا”.

وفي أبريل الماضي، استدعت “أبل” بعض شواحن هواتف “آيفون”، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر وهي موصلة بالتيار وتسبب صدمات كهربائية للمستخدمين.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تستدعي أجهزة “قد تحترق”.. وتصلحها مجانا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تستدعي أجهزة “قد تحترق”.. وتصلحها مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).