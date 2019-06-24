نصير شمة يعزف موسيقاه في

2019/06/24 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا الموسيقار نصير شمة حفلا ضخما في قلعة اربيل تحت عنوان"مدن النرجس"وبمشاركة كبيرة من الكثير من الفنانين المعروفين عالميا.

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