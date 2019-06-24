2019/06/24 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زلزالا عنيفا شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزرا في إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزرا في إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).