قيادي بالفتح لـ

2019/06/24 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى، تطبيق مشروعه وبرنامجه الحكومي بعد استكمال الكابينة الوزارية.

ومن المقرر ان يصوت

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