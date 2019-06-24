2019/06/24 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص- بغداد

د.عمر الخزاعي / مركز الاعلام الاقتصادي

مع تزايد مَنِحهيأة استثمار بغداد رخص تشييد المجمعات السكنية للشركات المحلية المتخصصة في العاصمة والتوسع الحاصل في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجمعات سكنية وأزمة مستمرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجمعات سكنية وأزمة مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).