مجلس بغداد يكشف عدد المشاريع المتلكئة فيما يتعلق بالمدارس والمستشفيات

2019/06/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عدد المشاريع المتلكئة في العاصمة فيما يخص المدارس والمستشفيات، مؤكداً ان هناك تحركات لاستكمال تلك المشاريع بعد توقفها في الاعوام الماضية.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بغداد تمتلك نسبة كبيرة من المشاريع المتلكئة فيما يتعلق بالمدارس والمستشفيات، حيث هناك 250 مشروع لهدم واعادة […]

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