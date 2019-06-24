2019/06/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس النواب قرار بمنع جميع النواب السابقين بالتواجد في كافتريا المجلس تحت أي عذراً كان .وبين مصدر مطلع بأن الحلبوسي أصدر هذا القرار الذي ياتي ضمن مساعيه لإيقاف عمليات السمسرة وتمرير الصفقات السياسية التي يقودها أعضاء سابقين في مجلس النواب.وأمر الحلبوسي الأعضاء السابقين بعدم دخول الكافتريا التي يتخذونها مقراً لإدارة الصفقات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يمنع النواب السابقين من التواجد في كافتريا البرلمان النعيم نيوز.

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