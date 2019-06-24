2019/06/24 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، وفقا لأحدث نتائج الفرز.وحصل أوغلو على 54 في المئة من الأصوات، مع فرز جميع الأصوات تقريبا.وكان أوغلو قد حقق فوزا مفاجئا، في مارس / آذار الماضي، لكن تم إلغاء تلك الانتخابات، بعد أن اشتكى حزب العدالة والتنمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خسارة اردوغان وفوز مرشح المعارضة في إسطنبول وكالة خطوة برس.

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