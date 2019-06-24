2019/06/24 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قوبلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية في إطار خطة أوسع لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بازدراء ورفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم دعوة البعض في الخليج إلى منحها فرصة.وفي إسرائيل وصف وزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض الفلسطينيين لخطة ”السلام من أجل الازدهار“

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفض عربي واسع لـ”صفقة القرن” في ورشة البحرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض عربي واسع لـ”صفقة القرن” في ورشة البحرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض عربي واسع لـ”صفقة القرن” في ورشة البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).