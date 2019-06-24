لماذا تبيع المكسيك ممتلكات أباطرة المخدرات؟

2019/06/24 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أقيم مزاد علني في المكسيك لبيع العقارات الفاخرة التي صادرتها السلطات من أباطرة تجارة المخدرات في مدينة مكسيكو سيتي.وعرضت منازل تضم أحواض سباحة وأنفاق الهروب للبيع، إضافة إلى الشقة التي ُقتل فيها أحد أباطرة تجارة المخدرات.وكان الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد بدفع الأموال من عائدات هذه

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