المجلس الوزاري العربي يرشح بابل عاصمة للسياحة العربية

2019/06/24 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رشح المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه بدورته الـ24، الذي عقد أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، محافظة بابل عاصمة للسياحة العربية لعام 2021.وقال رئيس هيئة السياحة حمود محسن حسن اليعقوبي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “بنودا عديدة نوقشت في الاجتماع أبرزها متابعة تنفيذ البرامج السياحية في مدينة […]

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